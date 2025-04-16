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الذهب يتخطى 3300 دولار

الذهب يتخطى 3300 دولار
16 ابريل 2025 14:37

عواصم (رويترز) 
تخطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مستوى 3300 دولار للمرة الأولى، في وقت زاد فيه إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، بعد أمر أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبحث في مسألة فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على واردات الولايات المتحدة من المعادن المهمة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 3314.29 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0825 بتوقيت جرينتش. وبلغ ذروة جديدة عند 3317.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 3330.30 دولار.
وأمر ترامب، أمس الثلاثاء، ببحث احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على كل واردات الولايات المتحدة من المعادن المهمة في محاولة لمجابهة الصين، وذلك إضافة إلى مراجعات لواردات الأدوية والرقائق، مما زاد من حدة التوتر التجاري في العالم.
وقال أوليه هانسن، مدير قسم استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك: «لا تظهر حرب ترامب التجارية أي مؤشرات على التراجع بعد أن أمر الرئيس بالنظر في أمر المعادن المهمة وأشباه الموصلات والأدوية، مما أدى لتحرك جديد صوب أصول الملاذ الآمن بعيداً عن الأسهم».
ورفعت إيه.إن.زد، اليوم الأربعاء، من توقعها لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3600 دولار وخلال ستة أشهر إلى 3500 دولار.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الثلاثاء، فرض متطلبات جديدة لمنح تراخيص تصدير لعدد من أنواع رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة إنفيديا إلى الصين، مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم الآسيوية.
ووسط تصاعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينج.
وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما قلل من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وقال هانسن: «نرفع توقعاتنا لسعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية، مدعومة بحالة الفوضى التي يشهدها العالم، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن وسط مخاوف من الركود والتوتر الجيوسياسية، ومخاوف تتعلق بالديون المالية، وقيام البنوك المركزية بتنويع حيازاتها بعيداً عن الدولار الأميركي والأصول المعتمدة على الدولار».
وينظر إلى الذهب تقليديا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 33.07 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 957.05 دولار، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 970.43 دولار.

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