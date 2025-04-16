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اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع نتيجة ضغوط أرباح الشركات

أسهم أوروبا تتراجع نتيجة ضغوط أرباح الشركات
16 ابريل 2025 15:24

عواصم (رويترز) 
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد بداية قوية لأسبوع التداول، إذ تفاقمت المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أنباء ذكرت أن شركة إنفيديا ستتحمل رسوماً بالمليارات بسبب القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين.ومما يزيد من متاعب قطاع التكنولوجيا، تحذير شركة «إيه.إس.إم.إل»، أكبر مورّد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، من أن الرسوم الجمركية تزيد الضبابية بشأن توقعاتها لعامي 2025 و2026، مما أدى إلى هبوط أسهمها 7.4 بالمئة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين، على الرغم من أن تحركات السوق كانت أكثر هدوءاً مقارنة بالأسبوع المنصرم.
وتراجعت أيضاً المؤشرات الأخرى بالمنطقة، داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بما يتراوح من 0.3 بالمئة إلى 0.8 بالمئة.
وواجهت إنفيديا رسوماً بقيمة 5.5 مليار دولار مرتبطة بأكثر الرقائق الإلكترونية المتاحة للبيع في الصين تطوراً، مع سعي الولايات المتحدة للبقاء في طليعة سباق الذكاء الاصطناعي.
وهبط قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.2 بالمئة، ليقود انخفاض القطاعات.
واهتزت النظرة المستقبلية لأرباح الشركات الأوروبية مع استمرار حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وفقاً لبيانات جمعها نظام تقديرات مؤسسات الوساطة (آي.بي.إي.إس) التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع محللون أن تعلن الشركات عن انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباح الربع الأول، وهو انخفاض أكثر حدة من تراجع توقعه محللون قبل أسبوع بنسبة 2.2 بالمئة.
وينصب التركيز أيضاً على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غداً الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

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