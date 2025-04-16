3.5% نمو صادرات كوريا إلى الشرق الأوسط

سيؤول (وام)

ارتفعت صادرات جمهورية كوريا إلى الشرق الأوسط بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، وفق وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب الكورية»، نقلاً عن الوزارة قولها، إن الشحنات المتجهة إلى الشرق الأوسط شهدت زيادة مطردة، مسجلة زيادة بنسبة 4.7% على أساس سنوي في عام 2024.

وعزت الوزارة هذا النمو جزئياً إلى الطلب القوي على مشاريع بناء المصانع في المنطقة، والتي شكلت 71% من إجمالي طلبات بناء المصانع في الخارج، التي حصلت عليها كوريا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.