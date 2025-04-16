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اقتصاد

«محمد بن راشد للطيران» يُنجز المرحلة الأولى من منطقة توريد وإصلاح أجزاء الطائرات

«محمد بن راشد للطيران» يُنجز المرحلة الأولى من منطقة توريد وإصلاح أجزاء الطائرات
16 ابريل 2025 20:03


دبي (الاتحاد)
أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة التابعة لدبي الجنوب والمخصّصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها، عن إنجاز المرحلة الأولى من منطقة توريد وإصلاح أجزاء الطائرات، والتي تضمّ 11 منشأة على مساحة إجماليّة تبلغ 1,29 مليون قدم مربّعة، وذلك استجابة للطلب المتزايد من الشركات العاملة في قطاع الطيران للتوسّع أو تأسيس أعمالها في المشروع، لما يوفّره من بنية تحتية متطورة وحلول متكاملة.
وتتيح المرحلة الأولى مرافق مخصصة لمراكز صيانة المحركات، ومعدات الهبوط، وورش الإصلاح، وخدمات دعم أخرى مرتبطة بسلسلة الإمداد في قطاع الطيران.
كما تتواصل أعمال التوسعة لتطوير مساحة إضافية تبلغ 1,72 مليون قدم مربعة، تشمل منشأة جديدة لمجمّع الموردين، والذي يعد أول منشأة عمودية في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات، ويهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ومن المقرّر إنجاز مجمّع الموردين الجديد في الربع الثاني من عام 2026، حيث سيوفر 88 وحدة متاحة للتأجير معززة بثلاثة مستويات تخزينية للشركات التي تقدم أعمال الصيانة وتوريد قطع غيار الطائرات وشركات الطائرات المسيرة وغيرها.
وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: إننا شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات الطيران، خصوصاً في مجال الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات، حيث أبدت العديد من الشركات اهتماماً بتأسيس أو توسيع أعمالها ضمن المشروع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الطلب بشكل أكبر مع إنجاز مطار آل مكتوم الدولي مستقبلاً.
وأكد الاستعداد التام لتلبية احتياجات القطاع من خلال المرافق الحالية والمستقبلية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي لتصبح عاصمة الطيران في العالم.

مشروع محمد بن راشد للطيران
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