دبي تستضيف «جوتيك 2025» الأسبوع المقبل



دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض التكنولوجيا للنفط والغاز جوتيك 2025 عن تفاصيل الدورة السابعة التي تنطلق الأسبوع المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك تحت شعار «نحو مستقبل رقمي ومستدام للطاقة».

ويُعد جوتيك أحد أبرز المؤتمرات التخصصية في قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً ويُقام هذا العام بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً دولياً ويقدم 52 جلسة تقنية متقدمة و100 عرض بحثي عبر ملصقات إلكترونية إلى جانب هاكاثون متقدم يركّز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وجلسات عامة ونقاشات رفيعة المستوى تناقش مستقبل الطاقة واستراتيجيات خفض الانبعاثات وتطوير الكفاءات البشرية.

ويُقام المؤتمر بالشراكة بين جمعية مهندسي البترول «SPE» وشركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي ويجمع نخبة من قادة القطاع والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أبرز حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار في صناعة الطاقة، ويشمل المعرض المصاحب أكثر من 48 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث التقنيات المتقدمة.

وأكد المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل والرئيس الفخري للجنة المنظمة أن رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تعكس التزام القيادة بدعم التحول الرقمي والابتكار في قطاع الطاقة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتقنية والمعرفة في مجال النفط والغاز.

وأضاف أننا نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس دراجون أويل ونحن على أعتاب مرحلة تحول مفصلية لقطاع الطاقة ويوفر GOTECH 2025 منصة استثنائية لتبادل الرؤى والتقنيات التي ستشكل مستقبل القطاع لعقود قادمة.