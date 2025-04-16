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«سوق السفر العربي» يستكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل القطاع

«سوق السفر العربي» يستكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل القطاع
16 ابريل 2025 20:11

 
دبي (الاتحاد)
يسلّط سوق السفر العربي الذي يُقام في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاع السفر. ويجمع المعرض الدولي نخبة من أبرز خبراء وقادة فكر في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لاستكشاف كيفية تأثيره على مشهد السفر الترفيهي وسفر العمل، وتبسيط العمليات، وتحسين تجربة العميل.
ووفقاً لبحث حديث نشرته شركة «ستاتيستا»، فإن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي شكلاً ما يقرب من ثلثي صفقات الاستثمار التكنولوجي العالمية، التي أجرتها شركات السفر والتنقل منذ عام 2020، حيث يتم تبني الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بدءاً من العملاء الذين يستخدمون أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط رحلاتهم إلى مقدمي الخدمات السياحية، الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد وتقديم خدمات أكثر تخصيصاً للضيوف.
وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن الحدث يتناول أحدث التطورات التكنولوجية، والاعتبارات الأخلاقية، والتطبيقات العملية، بالإضافة إلى استعراض أحدث التطورات في المعرض، بدءاً من حلول الحجز المتطورة وصولاً إلى أدوات تحليل البيانات، التي تُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة، مؤكدة أن المعرض يشكّل فرصة لمحترفي قطاع السفر ليكونوا في طليعة الذكاء الاصطناعي واكتساب رؤى عملية تُسهم في نجاح أعمالهم.
وفي اليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي 2025، تُدير كاسي كوزيركوف الرئيسة التنفيذية لشركة كوزير والمتحدثة العالمية المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي، جلسة بعنوان «تبني الذكاء الاصطناعي.. من المصطلحات الشائعة إلى استراتيجية الأعمال»، التي تناقش كيف يمكن للشركات في قطاع السفر تحديد الفرص الحقيقية لتحسين أعمالها، وتتطرق إلى أكبر التهديدات في هذا المجال، ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

 

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