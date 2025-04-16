«كهرباء دبي» تبحث التعاون بمجال الطاقة مع شركة «إيتون»

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤخراً وفداً رفيع المستوى من شركة إيتون بقيادة عمر زائر، الرئيس المقبل للشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وضم الوفد أوليفييه ليونيتي، النائب التنفيذي للرئيس والمدير المالي، وماري كيم إلكينز، نائب الرئيس الأول - الضرائب. حضر الاجتماع من جانب الهيئة المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي بناء شراكات عالمية والتعاون مع قادة القطاع لتعزيز رؤية دبي بأن تصبح مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار.

وشهد الاجتماع مباحثات حول فرص تعاون إيتون، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الطاقة والتي تتمتع بحضور قوي في دولة الإمارات، مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتحدث معالي سعيد محمد الطاير عن ريادة الهيئة في تبني أنظمة الطاقة والمياه المتطورة، والتزامها بالتحول الرقمي والاستدامة، مسلطاً الضوء على مبادرات الهيئة الاستراتيجية ومشاريعها الحالية، والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

كما سلط معالي الطاير الضوء على أبرز مبادرات الهيئة الاستراتيجية، ومن بينها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، بقدرة إنتاجية ستصل إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030.