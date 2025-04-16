مكتوم بن محمد يلتقي رئيس شركة «كريبتو دوت كوم»

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، إريك أنزياني، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «كريبتو دوت كوم» العالمية المتخصصة في خدمات الأصول الرقمية والتقنيات المالية.

تناول اللقاء، سُبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا «البلوك تشين» وتداول الأصول المشفّرة، في ضوء الدور المتنامي لإمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار المالي والتحوّل الرقمي، وفي إطار رؤية دبي لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي وفق مستهدفات أجندتها الاقتصادية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم الابتكار في قطاع الأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين»، بما يضمن نمو مشاريع الأعمال في هذا المجال.

كما أكد سموه حرص دبي على تسريع التحوّل الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد.

من جانبه، أعرب إريك أنزياني عن سعادته بلقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالخطوات الطموحة التي تتخذها دبي لتطوير البنية التحتية الرقمية ووضع أطر تنظيمية متقدمة تُحفّز على الابتكار في قطاع الأصول الرقمية، مؤكداً التزام «كريبتو دوت كوم» بتوسيع أعمالها، وتعزيز شراكاتها في دولة الإمارات والمنطقة.

حضر اللقاء، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.