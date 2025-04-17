الذهب يواصل صعوده القياسي وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن

واصل الذهب صعوده القياسي اليوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3359.50 دولار.



واخترقت أسعار الذهب أمس الأربعاء حاجز 3300 دولار للأوقية وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.78 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.05 دولار فيما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.75 دولار