عمومية «دبي للاستثمار» توافق على توزيع 18 فلساً للسهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 18%، والتي تبلغ قيمتها 765.36 مليون درهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

وتمت الموافقة على المقترح من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والعشرين للشركة، الذي عقد بتاريخ 16 أبريل 2025.

وأعلنت المجموعة عن تحقيق أرباح صافية (قبل خصم الضرائب) بقيمة 1.3 مليار درهم للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالعام السابق ما يعكس تركيز دبي للاستثمار المستمر على تعزيز القيمة للمساهمين عبر تبني نهج النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي.

ووافقت الجمعية العمومية على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح ، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات التنظيمية، وضمان الالتزام بالحوكمة على النحو الأمثل.