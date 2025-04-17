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اقتصاد

«الإمارات للشحن الجوي» تضيف شاحنات تعمل بالهيدروجين إلى أسطولها

«الإمارات للشحن الجوي» تضيف شاحنات تعمل بالهيدروجين إلى أسطولها
17 ابريل 2025 15:54

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت الإمارات للشحن الجوي إضافة شاحنات تعمل بالهيدروجين إلى أسطولها، وذلك بالتعاون مع شركة التضامن للنقل على أن تنضم إليه خلال الربع الأول من عام 2026.
ويتألف أسطول شاحنات الإمارات للشحن الجوي حالياً من أكثر من 60 شاحنة، ويشكّل حلقة وصل بين مطاري آل مكتوم الدولي ودبي الدولي، والمناطق المحلية الأخرى.
وستقوم الناقلة بتشغيل خمس شاحنات تعمل بالهيدروجين، في خطوة تصب في مسيرة التحول التدريجي نحو استخدام شاحنات تعمل بالوقود البديل، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء.
وتمتاز الشاحنات الجديدة بذات القدرة الاستيعابية لنظيراتها العاملة بالديزل حالياً، ويمكن لكل شاحنة نقل ما يصل إلى 28 طناً من الشحنات بكفاءة تشغيلية. وسيتم تزويد الشاحنات بالوقود في محطتين مخصّصتين للهيدروجين في دبي، الأولى في مدينة إكسبو، والثانية في محطة ديوا بمنطقة القدرة، وتوفر كل تعبئة كاملة مدى يصل إلى 700 كيلومتر.
وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: إن تشغيل شاحنات تعمل بالهيدروجين ضمن أسطولنا خطوة نوعية في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الأرضية، وسنواصل استكشاف سبل جديدة لدمج الوقود البديل والتقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق جهودنا الرامية إلى الحد من بصمتنا البيئية، دون المساس بمعايير الخدمة العالية التي يتوقعها عملاؤنا.
وقال علي بن بيّات، الرئيس التنفيذي لشركة التضامن للنقل إنه من خلال أبحاثنا المكثّفة، نؤمن بإمكانية تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات باستخدام الشاحنات التي تعمل بالهيدروجين، دون الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وبالشراكة مع الإمارات للشحن الجوي، نُطلق هذه الشاحنات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لاسيما في دبي، لدعم مستقبل لوجستي أكثر نظافة واستدامة.

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