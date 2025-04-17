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«كهرباء دبي»: «عونك» تسهل أعمال 6395 مقاولاً واستشارياً

«كهرباء دبي»: «عونك» تسهل أعمال 6395 مقاولاً واستشارياً
17 ابريل 2025 15:55

 

دبي (الاتحاد)
أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن مبادرة «عونك» التوعوية تسهم في تعزيز جسور التواصل المباشر والبنّاء مع شركائها.
ومنذ إطلاقها في يناير 2023، بلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو التوضيحية المتوفرة على المنصة 6395 مقاولاً واستشارياً، حيث تساعد المبادرة الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة على تبسيط عملية تقديم طلباتهم وتسهيلها، للحصول على اعتماد الهيئة من المرة الأولى للتقديم، وتوفير وقتهم وجهدهم، وتسريع إنجاز الأعمال. 
واستقبلت المبادرة منذ انطلاقها 2201 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشاريع و34,741 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشاريع. وتدعم هذه المبادرة جهود الهيئة لضمان مواكبة ازدياد الطلب على الكهرباء والمياه في دبي، وتوسيع البنية التحتية في الإمارة للوفاء باحتياجات عدد سكان الإمارة المتزايد باطراد. 
وتشرح مبادرة «عونك» خطوة بخطوة وباللغتين العربية والإنجليزية كيفية تقديم طلبات الحصول على الكهرباء عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وكيفية تعبئة نماذج الطلبات وتجهيز المستندات الصحيحة مع التركيز على النقاط الرئيسية والالتزام بالتنسيقات والبروتوكولات المطلوبة، إلى جانب مجموعة من النصائح والإرشادات والتوصيات العملية لضمان تلبية الطلبات لجميع المتطلبات اللازمة عند التقديم، والحصول على موافقة الهيئة على طلبات شهادات عدم الممانعة- كهرباء بنجاح وسهولة.
وتوفر مقاطع الفيديو التعليمية النقاط التي يقوم مهندسو التفتيش في الهيئة بفحصها أثناء عملية فحص المحطات الكهربائية الفرعية «الجهد العالي» ومشاريع الجهد المنخفض.

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