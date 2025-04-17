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اقتصاد

«دبي الجنوب» تُدشّن المقر الإقليمي لـ «JAS» الشرق الأوسط

«دبي الجنوب» تُدشّن المقر الإقليمي لـ «JAS» الشرق الأوسط
17 ابريل 2025 18:09


دبي (الاتحاد)
دشّنت دبي الجنوب، «المقر الإقليمي الجديد لشركة JAS الشرق الأوسط، المزود العالمي للخدمات اللوجستية» وهو أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات.
حضر حفل التدشين إدواردو نابولي، القنصل العام لجمهورية إيطاليا في دبي، وبياجيو بروني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة JAS العالمية، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وإروين ويتماير، نائب الرئيس الإقليمي لشركة JAS في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتمتد المنشأة على مساحة 19,170 متراً، وتتوافق مع أفضل معايير الممارسات البيئية والاجتماعيّة وحوكمة الشركات.
وقال محسن أحمد، إن هذه المنشأة من شأنها المساعدة في تلبية احتياجات دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل من خلال توفير حلول لوجستية.

دبي الجنوب
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