الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قمة التكنولوجيا للابتكار في قطاع التمويل تنطلق 24 الجاري

قمة التكنولوجيا للابتكار في قطاع التمويل تنطلق 24 الجاري
17 ابريل 2025 18:33

دبي (الاتحاد) 

أعلنت «موارد للتمويل» انطلاق مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار للعام 2025، والتي يتم تنظيمها تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل» في 24 أبريل الجاري في دبي، بمشاركة واسعة لرؤساء القطاع المالي والتكنولوجي بالدولة، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الدوائر والمؤسسات والجهات التنظيمية.
ويستعرض المؤتمر عدة محاور، أهمها تسهيل التمويل وتقديم خدمات مصرفيه تتوافق مع المتطلبات التنظمية في الدولة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل التكنولوجيا المالية، ودور الابتكار في تحسين تجربة العملاء.

أخبار ذات صلة
كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة

وقال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لـ«موارد للتمويل»، إن مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار، يُعد بمثابة منصة مثالية لتبادل الرأي والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والرؤى، حول مستقبل قطاع التمويل في العصر الرقمي، كما أنه سيستعرض المبادرات الجديدة، التي تقودها «موارد للتمويل»، والتي تعكس التزامها الراسخ بتعزيز حلول مبتكرة في قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاع التمويل الإسلامي لخدمة عملائها.
وأضاف القبيسي أن هناك وعلى جدول أعمال المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية، مع شخصيات بارزة وأصحاب القرار تطرح فيها موضوعات بالاهمية كتطور الخدمات المصرفية الرقمية، القوانين والتشريعات التي تهم الشركات الناشئة، ودور الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات في المنصات المالية الحديثة، لافتاً إلى أن رعاية موارد للتمويل لهذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميا للتكنولوجيا المالية.

آخر الأخبار
كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
الرياضة
كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
اليوم 19:39
معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة
اقتصاد
معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة
اليوم 19:32
القطاع العقاري في دبي يواصل زخمه بنمو الأسعار خلال الربع الأول
اقتصاد
القطاع العقاري في دبي يواصل زخمه بنمو الأسعار خلال الربع الأول
اليوم 19:27
الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»
الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»
اليوم 19:16
ترامب يعد بإعادة التعليم إلى سلطة الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
ترامب يعد بإعادة التعليم إلى سلطة الولايات المتحدة
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©