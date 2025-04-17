القطاع العقاري في دبي يواصل زخمه بنمو الأسعار خلال الربع الأول



دبي (الاتحاد) أصدرت البوابة العقارية «بيوت» تقريرها لأكثر المناطق السكنية طلباً في دبي خلال الربع الأول من عام 2025 والذي أظهر نمواً ملحوظاً في أسعار العقارات ضمن أبرز المناطق، مدعوماً بزيادة الطلب، واستقرار المعروض، بالإضافة إلى استمرار جاذبية دبي للمستثمرين والأفراد الباحثين عن سكن بمواصفات عالية لما توفره من اقتصاد مزدهر وبيئة مشجعة.

اتجاهات السوق

وأظهر تقرير«بيوت العقارية» للربع الأول من عام 2025 استمرار الزخم في سوق دبي، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في أسعار الشقق والفلل حيث ارتفعت أسعار الشقق في المناطق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة تصل إلى 10%، والفلل بنسبة 6%.

وشهد القطاع المتوسط زيادات تراوحت بين 1% و11% مع استثناء منطقة الخليج التجاري التي سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.09% نتيجة زيادة الطلب على الوحدات الأصغر حجماً أما العقارات الفاخرة، فقد واصلت أداءها القوي، حيث ارتفعت أسعار الفلل بين 11% و21%، والشقق حتى 11%.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل أكثر من 45,000 صفقة بيع عقاري خلال الربع الأول من العام بقيمة إجمالية تخطت 142 مليار درهم، توزعت على نحو 15,000 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 64 مليار درهم، و29,000 صفقة لعقارات على الخارطة بقيمة 78 مليار درهم.

أبرز المناطق

وكشفت بيانات بيوت عن أداء قوي لعوائد الاستثمار في عدد من المناطق العقارية في دبي خلال الربع الأول من عام 2025، لا سيما في قطاع الشقق السكنية فقد حققت الشقق ذات الأسعار المنخفضة في مناطق مثل المدينة العالمية، ومجمع دبي للاستثمار، وحدائق ديسكفري عوائد إيجارية جذابة تراوحت بين 9% و11% أما المجمعات السكنية متوسطة السعر مثل ليفينج ليجندز، والفرجان، وتاون سكوير، فقد سجلت عوائد تراوحت بين 8% و11% كذلك شهدت الشقق الفاخرة في الصفوح، وغرين كوميونيتي، وداماك هيلز أداءً متميزًا بعوائد إيجارية تجاوزت 7.88%.

وفي تعليقه على التقرير٬ قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بدأ سوق العقارات في دبي عام 2025 بزخم قوي، مواصلاً الأداء الإيجابي الذي حققه في عام 2024 ولا تزال المدينة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، في ظل الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة من قبل المستثمرين من أصحاب الثروات العالية وفي الوقت ذاته، نشهد اهتماماً متزايداً بالمشاريع المستدامة والمخططة بعناية، والتي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية ضمن مجتمعات متكاملة وذات جودة عالية.