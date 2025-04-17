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اقتصاد

معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة

معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة
17 ابريل 2025 19:32


دبي (الاتحاد)
اختتم معرض «آي بي إس 2025»(IPS)، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس فعاليات الدورة الـ21 التي استمرت على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 عارض من 174 دولة، وحضور تجاوز 30 ألف زائر.
وشكّل المعرض منصة عالمية جمعت نخبة من المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء العقاريين، مع مشاركة 261 متحدثاً في أكثر من 100 جلسة وورشة عمل ناقشت مستقبل القطاع العقاري. 
وشهدت الفعالية إبرام صفقات مباشرة، وسط اهتمام كبير من العارضين بالمشاركة في الدورات القادمة. 
وأكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن»IPS 2025» يعكس جهود دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري، مشيراً إلى دوره في دعم استراتيجية دبي العقارية 2033 وتحفيز البيئة الاستثمارية من خلال الابتكار والرقمنة.
بدوره، قال داوود الشيزاوي، رئيس المعرض، إن الدورة الحالية تميزت بعمق الحوار وتنوع فرص التعاون بين الأسواق الناشئة والمتقدمة. 
وتخللت الفعالية مؤتمرات متخصصة، أبرزها مؤتمر المستثمرين المؤسسيين، ومؤتمر المرأة العقارية، إلى جانب جلسات تعريفية للمستثمرين الصينيين بمبادرات دبي. 
كما شهد المعرض مشاركة واسعة من شركات محلية ودولية عرضت مشاريع نوعية، من بينها «ذا ميورال» و«تكايا» و«سنترال 7»، إضافة إلى مشاريع سكنية مستدامة من باكستان. 

 

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