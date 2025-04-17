300 عارض بشاركون في «اكتشف كيرلا» بالشارقة مايو المقبل



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق أعمال النسخة السابعة من المعرض الهندي التجاري الثقافي الترفيهي «اكتشف كيرلا 2025» يوم 9 مايو المقبل ويستمر ثلاثة أيام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة في إكسبو الشارقة.

وكشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في إكسبو الشارقة عن تفاصيل النسخة السابعة من المعرض الذي تنظمه جريدة «جلف مادهيامام» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويعد أكبر معرض تجاري دولي هندي على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنصة رائدة للاحتفاء بالثقافة الهندية وولاية كيرلا بشكل خاص.

حضر المؤتمر الصحفي عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة وسلطان محمد العمراني المدير التجاري لمركز إكسبو الشارقة ومروان المشغوني مدير الاتصال الحكومي بمركز إكسبو الشارقة ومحمد رفيق الرئيس العالمي للعمليات التجارية في صحيفة «مادهيامام» وممثلون عن الجهات المنظمة والداعمة.

يشارك في المعرض السنوي أكثر من 300 عارض إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة من الإمارات والهند، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 275 ألف زائر.

وأكد عبدالعزيز الشامسي أن دعم الغرفة للمعرض يأتي ضمن رؤيتها لتعزيز بيئة الأعمال في الشارقة وتنمية علاقاتها الاقتصادية الدولية لاسيما أن الهند شريك تجاري استراتيجي رئيسي لدولة الإمارات ومن شأن المعرض الذي يحقق نجاحات مستمرة أن يوفر منصة مثالية مستدامة لربط مجتمع الأعمال في الشارقة بنظيره في الهند خاصة في ولاية كيرلا لاستكشاف وتعزيز مجالات الاستثمار المتبادل والتعرف على الفرص الواعدة وتسهيل الشراكات التجارية اعتمادًا على لقاءات المشاركين في الحدث الذي بات يمثل جسراً للتواصل الاقتصادي والثقافي.

من جهته أشار جمال بوزنجال إلى أن معرض «اكتشف كيرلا» يتميز بكونه حدثا محفزا للتبادل التجاري والاستثماري ومن خلال استقطابه عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية يوفر فرصاً فريدة لاستكشاف آفاق التعاون وعقد الشراكات والترويج للمنتجات والخدمات الهندية في أسواق المنطقة وفي المقابل تعريف مجتمع الأعمال الهندي بالفرص الواعدة المتاحة في الشارقة.

بدوره قال سلطان محمد العمراني إن المركز يجري استعداداته لاستضافة معرض «اكتشف كيرلا» من خلال توفير المرافق والمساحات اللازمة لتقديم تجربة تنافسية للعارضين والزوار بما يضمن إسهام الحدث في تعزيز الروابط الإماراتية الهندية وترسيخ مكانة الشارقة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في صناعة المعارض والمؤتمرات.

تتضمن أجندة «اكتشف كيرلا» أكثر من 20 فعالية وبرنامجا ثقافيا وترفيهيا متنوعا تحتوي على عروض فنية وموسيقية حية بمشاركة أشهر نجوم السينما الهندية (بوليوود) إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي تلائم جميع أفراد العائلة.