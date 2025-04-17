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أحمد بن سعيد يترأّس اجتماع اللجنة المنظّمة لمعرض دبي للطيران 2025

أحمد بن سعيد يترأس الاجتماع (وام)
18 ابريل 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

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ترأّس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمعرض دبي للطيران، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظّمة لمعرض دبي للطيران 2025، وذلك لاستعراض الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانطلاق فعاليات الدورة الـ19 من المعرض، المُقرّر تنظيمه خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.
وأكد سموّه خلال الاجتماع أن معرض دبي للطيران يُعد منصة استراتيجية تُبرز ريادة دولة الإمارات في قطاعيّ الطيران والفضاء، كما يعكس التقدُّم الكبير الذي أحرزته الدولة في الصناعات الحيوية ضمن القطاعين.
وقال سموه، إن استضافة هذا الحدث العالمي، بدعم من القيادة الرشيدة ومشاركة شركائنا الاستراتيجيين، تعزّز من مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة.
وأضاف: نفخر بما تحقق في الدورات السابقة من نجاحات، ونتطلع إلى أن تُشكّل دورة هذا العام نقلة نوعية جديدة تجسّد طموحاتنا المستقبلية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بالترتيبات والإجراءات التنظيمية للمعرض، حيث نوّه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بمستوى الاستعدادات الجارية، موجهاً الشكر إلى جميع الجهات المعنية على جهودها المتواصلة في ترسيخ مكانة المعرض كواحد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران على مستوى العالم.

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