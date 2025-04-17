«جمارك الإمارات» تشارك في اجتماع الاتحاد الجمركي الخليجي بالرياض

الرياض (وام)

شاركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في أعمال الاجتماع الثالث عشر للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي الذي عقد بمقر الهيئة الجديد بمدينة الرياض بحضور عدد من كبار مسؤولي الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.

ترأس وفد الهيئة أحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ، وضم محمد مير السراح، مدير عام جمارك الشارقة، وراشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وإبراهيم حسن الجروان، مدير إدارة شؤون دول مجلس التعاون، وعلي راشد الظنحاني، مدير إدارة السياسات والتشريعات الجمركية.

ناقش الاجتماع عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها استعراض محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل الفنية، ومتابعة المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي وقرارات المجلس التنفيذي، إلى جانب استعراض الأعمال التشغيلية والمصادقة على مشروع موازنة الهيئة لعام 2026.

وشهد الحدث افتتاح المقر الرسمي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، في خطوة تعزز من مسيرة التكامل الجمركي بين دول المجلس عبر نظام جمركي موحد يواكب التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية.