تقييم 4 شركات لـ«دبي للاستثمار» تمهيداً للطرح العام

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دبي للاستثمار»، عن قيام الشركة بإجراء عمليات تقييم شاملة لأربع شركات تابعة لها، تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام تدريجياً خلال الفترة المقبلة، والإدراج في سوق دبي المالي.

وأوضح بن كلبان أن الشركات الأربع تغطي قطاعات صناعية وعقارية، مشيراً إلى أن اثنتين من هذه الشركات باتت مؤهلة بالفعل لمتطلبات الطرح العام، فيما لا تزال الشركتان الأخريان في مرحلة التطوير والتوسع، بما يضمن بلوغ قيمة سوقية تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار قبل الطرح.

وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع الجمعية العمومية التاسع والعشرين لشركة أمس الأول إن طرح حصص في شركات تابعة لدبي للاستثمار للاكتتاب العام، يأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى خلق فرص استثمارية نوعية للمساهمين وتعزيز تنافسية الشركة في الأسواق المحلية والدولية، مع الحفاظ على النمو المستدام وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

وفيما يخص تأثير النزاعات الجمركية العالمية، أكد بن كلبان أن المخاوف مبالغ فيها، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية، قد تستفيد بشكل غير مباشر من هذه النزاعات عبر تحفيز تنافسية المنتجات المحلية، خاصة في ظل غياب رسوم إضافية ملموسة على القطاع.

وأشار بن كلبان إلى أن القطاع العقاري يظل العمود الفقري للمجموعة، حيث يمثل حوالي 55% من إجمالي الأصول، بقيمة تقارب 15 إلى 16 مليار درهم من إجمالي أصول المجموعة البالغة 22 مليار درهم. وتشمل أبرز المشاريع التطوير العقاري في «مجمع دبي للاستثمار»، توسعة مشروع «دانه باي» في رأس الخيمة، وبرجين جديدين في منطقة الميدان بتكلفة تقديرية تبلغ 700 مليون درهم.

كما تواصل الشركة توسعاتها في القطاع الصناعي، خاصة في مجال الزجاج، حيث يجري توسيع مصنع «الإمارات للزجاج المسطح» في أبوظبي بقيمة استثمارية تصل إلى 50 مليون دولار (188 مليون درهم)، إلى جانب مشاريع توسعية خارجية.

وحول توقعات عام 2025، أشار بن كلبان إلى استمرار الزخم في القطاع العقاري لعامين مقبلين، رغم الاقتراب من نهاية دورة الصعود التي عادة ما تستغرق 5 سنوات، مؤكداً أن الفرص لا تزال متاحة للنمو في القطاع العقاري على امتداد إمارات الدولة من أبوظبي إلى الفجيرة، كما أبدى تفاؤله باستقرار الأسواق الخليجية وقدرتها على امتصاص الصدمات، مما يعزّز من جدوى الطروحات العامة المنتظرة.



نتائج مالية

أعلنت «دبي للاستثمار» تحقيق صافي أرباح قبل احتساب الضرائب للمساهمين بلغ 1.3 مليار درهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.07 مليار درهم في العام السابق، مسجلة نمواً بنسبة %21.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي ببيع عقارات بقيمة 1.03 مليار درهم نتيجة الطلب القوي على مشاريعها العقارية، لا سيما مشروع «دانه باي» في جزيرة المرجان برأس الخيمة، إلى جانب زيادة الإيرادات الإيجارية واستحواذ «المال كابيتال ريت» على أصول جديدة.