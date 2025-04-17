«نواتوم البحرية» و«أسري» تعلنان بدء عمليات مشروعهما المشترك في البحرين



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت نواتوم البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن بدء العمليات التشغيلية لمشروعها المشترك مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري» لتقديم خدمات بحرية متكاملة في مملكة البحرين، وذلك مع وصول أربع قاطرات بحرية حديثة إلى المقر الرئيسي لـ«أسري».

وتم الاحتفال بوصول القاطرات، التي تعدّ جزءاً من أسطول نواتوم البحرية الحالي، خلال استقبال رسمي، حضره ممثلون عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الصناعية الرائدة، وذلك في المقر الرئيسي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن في البحرين.

يأتي هذا التطور عقب إعلان الطرفين عن المشروع المشترك «أسري للخدمات البحرية» في فبراير 2025، والذي يهدف إلى توسيع نطاق خدمات النقل البحري الحالية في البحرين والمنطقة.

كما تتماشى هذه الشراكة مع الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين والرامية إلى تعزيز القدرات وتنويع عروض الخدمات المقدّمة.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: يُمثل وصول وتشغيل هذه القاطرات المتطورة انطلاقةً رسميةً لشراكتنا الإستراتيجية مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، حيث نتطلّع إلى التعاون البنّاء والمثمر معاً، وتوظيف خبرتنا الممتدة لعقود في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، وتقديم قيمة مضافة لمتعاملينا.

من جهته، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن: يسعدنا أن نحتفل اليوم بهذه المناسبة المميزة التي تعزّز شراكتنا مع نواتوم البحرية، ونفخر بتشغيل هذه القاطرات الجديدة التي تتميز بتقنيات متطورة من شأنها أن تعزز وترتقي بمستوى الخدمات البحرية الحالية، وتمهد الطريق لتقديم خدمات جديدة مستقبلاً، ولا شك أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع لنمو وتطور الخدمات البحرية في البحرين والمنطقة."

ويعكس وصول القاطرات البحرية مدى الجاهزية التشغيلية للمشروع المشترك، ويؤكد التزام الطرفين بتقديم خدمات بحرية آمنة وفعالة عبر أسطول سفن حديث ومتطور.