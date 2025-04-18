نيكي الياباني يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر

يتجه المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، وسط تفاؤل المستثمرين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون قادراً على التوصل لاتفاقات تجارية مع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلاده بما في ذلك اليابان.



ولامس المؤشر نيكي أعلى مستوى في أسبوعين عند 34651.91 قبل أن ينهي الجلسة الصباحية مرتفعاً 0.6 بالمئة عند 34583.29 رغم ضعف التداولات إلى حد ما بسبب عطلات عيد القيامة في معظم الأسواق الأخرى.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 بالمئة.



ويتجه نيكي للصعود ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع مسجلاً أكبر ارتفاع منذ 20 يناير ومنهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.





