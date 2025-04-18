الإمارات والصين تعززان تعاونهما في قطاع الطاقة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك» عن تأسيس مكتب لها في بكين، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية طويلة الأمد بين الشركة وعملائها وشركائها في جمهورية الصين الشعبية.جاء هذا الإعلان خلال الزيارة التي يقوم بها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إلى الصين، والتي أعلنت «أدنوك» خلالها عن ثلاث اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك أكبر اتفاقية بين دولة الإمارات والصين في هذا المجال من حيث الحجم، بما يرسخ مكانة «أدنوك» مزوداً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بمد وتعزيز جسور التواصل والتعاون، تركز «أدنوك» على بناء وتعزيز الشراكات النوعية التي تسهم في خلق فرص جديدة للنمو والتقدم الاقتصادي، ويعدُّ افتتاح مكتبنا في بكين خطوةً جديدة متميزة ضمن جهود «أدنوك» لتعزيز شراكاتها طويلة الأمد في قطاع الطاقة مع عملائها وشركائها في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأضاف: كلنا ثقة بأن افتتاح هذا المكتب وتوقيع اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال، تعد خطوات مهمة تسهم في توثيق التعاون مع شركائنا الصينيين، وخلق فرص جديدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عبر مختلف جوانب ومجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

وسيركز مكتب «أدنوك» الجديد على أنشطة المبيعات والتسويق الخاصة بالشركة في الصين، وحضر افتتاحه عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، بمن فيهم ممثلون من أهم شركاء «أدنوك» الصينيين، مثل «مؤسسة البترول الوطنية الصينية»، وشركة «تشنهوا أويل»، ومجموعة «وانهوا» للكيماويات، وغيرهم.

وتشمل اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال، «اتفاقية بيع وشراء» مع شركة «إي إن إن» للغاز الطبيعي المسال «سنغافورة» بي تي إي «إي إن إن»، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «إي إن إن» للغاز الطبيعي المحدودة، إحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الصين.

وسيتم في إطار هذه الاتفاقية توريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات لمدة 15 عاماً، حيث تعد هذه أكبر اتفاقية من حيث الحجم يتم توقيعها بين دولة الإمارات وشريك صيني لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

كما أعلنت شركة «أدنوك التجارية» عن اتفاقيتين مع «مجموعة سينوك للغاز والطاقة»، وشركة «تشنهوا أويل»، تضمنتا توقيع عقود لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

يذكر أن جمهورية الصين الشعبية، وبفضل تعاونها المستمر وشراكتها الاستراتيجية على مدى سنوات طويلة مع دولة الإمارات، تعد حالياً أحد أكبر مستوردي منتجات «أدنوك».

ومع استمرار نمو اقتصادها الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع تنامي طلبها على مختلف مصادر الطاقة، فيما تستمر «أدنوك» في ترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً وطويل الأمد في قطاع الطاقة، وتسهم عبر شراكاتها وعلاقاتها التجارية في خلق وتعزيز القيمة ودفع عجلة التقدم والنمو الاقتصادي المستدام.