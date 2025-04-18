«الطيران المدني» توقّع محضر مناقشات أولي مع جنوب أفريقيا



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات، متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، محضر مناقشات أولي «سجل مناقشات بالأحرف الأولى» مع جمهورية جنوب أفريقيا.

تضمن السجل بروتوكولاً لتعديل بعض أحكام اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين، كما تضمن حقوقاً تشغيلية إضافية للناقلات الوطنية لدى كلا البلدين، مما يسهم في تعزيز الربط الجوي بينهما.

يأتي هذا الاتفاق تجسيداً لجهود دولة الإمارات المستمرة في تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع النقل الجوي، وتوسيع شبكة رحلاتها الدولية، بما يرسخ مكانتها الرائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال. كما شمل البروتوكول التحديثات الجديدة، التي أدخلت على الاتفاقية، حيث تم إضافة مادة تتعلق بأمن الطيران، وذلك بهدف تعزيز المستويات والمعايير بين الجانبين في مجال النقل الجوي، كما تم تحديث مادة «الرمز المشترك» بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية المتبعة في قطاع النقل الجوي، مما يسهم في تعزيز التعاون بين الناقلات الوطنية في كلا البلدين ويوفر خيارات أوسع للمسافرين.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن دولة الإمارات تحرص على تعزيز علاقاتها مع شركائها الدوليين، معرباً عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام للقطاع.

وأكد أن مواصلة تطوير منظومة النقل الجوي في الدولة يُعد التزاماً ثابتاً وأولوية تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع شركائها داخل الدولة وخارجها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران. وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، والارتقاء بمستوى التعاون في مجال الطيران المدني بما يخدم مصلحة الطرفين ويدعم حركة النقل الجوي بين البلدين.

وتؤكد دولة الإمارات، بهذه الخطوة، حرصها على تعزيز علاقات النقل الجوي، بما يعزّز من مكانتها دولة رائدة في مجال الطيران على مستوى المنطقة والعالم.