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اقتصاد

410 استشارات قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في «اقتصادية رأس الخيمة»

410 استشارات قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في «اقتصادية رأس الخيمة»
19 ابريل 2025 01:11

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أشار تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إلى تقديم 410 استشارات قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول لعام 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي.
كما تم معالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 27 شكوى. وحرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة من خلال تنظيمه 5 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 10 من النصائح القانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، كما أجرى المكتب 18 دراسة وبحثاً قانونياً خلال الفترة الماضية.
وأوضح أحمد المساح - الخبير القانوني، أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبادئ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية.

دائرة التنمية الاقتصادية
اقتصادية رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
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