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اقتصاد

ثلث الشركات في ألمانيا تتوقع شطب وظائف هذا العام

ثلث الشركات في ألمانيا تتوقع شطب وظائف هذا العام
19 ابريل 2025 01:11

كولونيا (د ب أ)

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كشف استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو» أن أكثر من ثلث الشركات في ألمانيا تتوقع شطب وظائف هذا العام. 
وبحسب الاستطلاع، أجابت %35 من الشركات بأنها تتوقع شطب وظائف لديها خلال عام 2025، وفي المقابل، تخطط %24 من الشركات لتوظيف المزيد من الموظفين.
 وأجرى المعهد الاستطلاع خلال شهري مارس وأبريل 2025، وشمل نحو ألفي شركة. 
وفي استطلاع مماثل أجري الخريف الماضي، كانت الشركات أكثر تشاؤماً، حيث ذكرت %38 من الشركات أنها تخطط لتقليص العمالة، بينما خططت %17 فقط لزيادتها.
وكانت نسبة الشركات المتشائمة في القطاع الصناعي مرتفعة بشكل خاص في الاستطلاع الربيعي الحالي، حيث توقعت %42 من الشركات في هذا القطاع أنها ستضطر إلى شطب وظائف خلال هذا العام، مقابل %20 من الشركات تخطط لزيادة فرص العمل.
وفي قطاع الخدمات، لم تتجاوز نسبة الشركات التي تتوقع شطب وظائف %21. وفي قطاع البناء بلغت النسبة %36. 
وجاء في تحليل المعهد: «الصناعة الألمانية لا تزال تعاني من صراعات جيوسياسية وما ينتج عنها من ضعف في الاقتصاد العالمي.. عدم القدرة على التنبؤ بقرارات الإدارة الأميركية الجديدة تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع». 
وأشار التحليل إلى أن التكاليف المرتفعة للطاقة والقواعد التنظيمية والعمالة أدت أيضاً إلى إضعاف القدرة التنافسية، وبالتالي إضعاف الأعمال التجارية الخارجية للشركات الألمانية. 

الشركات الألمانية
ألمانيا
الاقتصاد الألماني
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