الأسواق العالمية تشهد تحسناً طفيفاً قبل عطلة نهاية الأسبوع

واشنطن (أ ف ب)

شهدت البورصات العالمية بعض التعافي أمس الجمعة بعدما مرّت بالعديد من التقلبات، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار الحملة التجارية التي يشنها والتي يبدو أنها أصبحت أقل حدة، عشية عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح حين تكون معظم هذه الأسواق مغلقة.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 145% على الأقل على المنتجات الصينية، في حين ردت بكين بفرض ضرائب تصل إلى 125% على المنتجات الأميركية.

وفي آسيا، شهدت البورصات بعض التعافي. وقرابة الساعة 06.00 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر نيكاي الرئيس في بورصة طوكيو 1% إلى 34723 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 1.11% إلى 2558 نقطة.

وفي وقت سابق، ارتفعت بورصة سيؤول 0.12% بعد وقت قصير من الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش، في حين كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة عامة.

ومنذ 5 أبريل، تسري رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل على كل المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة، باستثناء المنتجات الصينية التي تخضع لضرائب باهظة.

وأكد الرئيس الأميركي «سيكون هناك اتفاق تجاري» في إشارة إلى تهدئة محتملة في الحملة التجارية التي أطلقها بإعلانه فرض رسوم جمركية شملت حلفاء الولايات المتحدة. وفي إشارة إلى أن الطريق ما زال طويلاً، أوضح ترامب أنه «ليس في عجلة من أمره» وأن ميلوني لم تدفعه إلى تغيير استراتيجيته.

إلى ذلك، أعلن ترامب الخميس أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، مبدياً ثقته بإمكان توصّل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية.