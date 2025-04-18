السبت 19 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأسواق العالمية تشهد تحسناً طفيفاً قبل عطلة نهاية الأسبوع

الأسواق العالمية تشهد تحسناً طفيفاً قبل عطلة نهاية الأسبوع
19 ابريل 2025 01:11

واشنطن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ترامب يؤكد ثقته الكاملة في إبرام اتفاق تجاري مع أوروبا
الصين تؤكد انفتاحها على «حوار متكافئ» مع واشنطن

شهدت البورصات العالمية بعض التعافي أمس الجمعة بعدما مرّت بالعديد من التقلبات، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار الحملة التجارية التي يشنها والتي يبدو أنها أصبحت أقل حدة، عشية عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح حين تكون معظم هذه الأسواق مغلقة.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 145% على الأقل على المنتجات الصينية، في حين ردت بكين بفرض ضرائب تصل إلى 125% على المنتجات الأميركية.
وفي آسيا، شهدت البورصات بعض التعافي. وقرابة الساعة 06.00 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر نيكاي الرئيس في بورصة طوكيو 1% إلى 34723 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 1.11% إلى 2558 نقطة.
وفي وقت سابق، ارتفعت بورصة سيؤول 0.12% بعد وقت قصير من الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش، في حين كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة عامة.
ومنذ 5 أبريل، تسري رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل على كل المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة، باستثناء المنتجات الصينية التي تخضع لضرائب باهظة.
وأكد الرئيس الأميركي «سيكون هناك اتفاق تجاري» في إشارة إلى تهدئة محتملة في الحملة التجارية التي أطلقها بإعلانه فرض رسوم جمركية شملت حلفاء الولايات المتحدة. وفي إشارة إلى أن الطريق ما زال طويلاً، أوضح ترامب أنه «ليس في عجلة من أمره» وأن ميلوني لم تدفعه إلى تغيير استراتيجيته.
إلى ذلك، أعلن ترامب الخميس أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، مبدياً ثقته بإمكان توصّل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية.

الأسواق العالمية
أسواق المال
أسواق الأسهم
الأسواق المالية
البورصات العالمية
الرسوم الجمركية
حرب الرسوم الجمركية
حرب الرسوم التجارية
الرسوم الجمركية الأميركية
الرسوم التجارية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
اليوم 15:24
حاملة طائرات أميركية تشارك في العملية العسكرية ضد الحوثيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن: الإجراءات الأميركية تضعف قدرات «الحوثي»
19 ابريل 2025
فلسطينيان يبكيان أقاربهم الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الحصار الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب
19 ابريل 2025
جندي أوكراني يقف في موقع تعرض لقصف روسي في خاركييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا تهدد بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
19 ابريل 2025
أسلحة وذخائر ضبطها الجيش اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة لبنان: نعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح
19 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©