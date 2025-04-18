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اقتصاد

%36.3 مساهمة القطاع الصناعي في نمو الاقتصاد الصيني

%36.3 مساهمة القطاع الصناعي في نمو الاقتصاد الصيني
19 ابريل 2025 01:11

بكين (وام)

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أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن القطاع الصناعي أسهم بنسبة %36.3 في نمو الاقتصاد الكلي للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت قناة الصين المركزية، نقلاً عن الوزارة، أن القيمة المضافة للمنشآت الصناعية فوق الحجم المحدد حققت نمواً بنسبة %6.5 على أساس سنوي خلال الربع الأول، مع تسجيل قطاع تصنيع المعدات أداءً إيجابياً.
وأشارت إلى أن قطاعات الإلكترونيات والسيارات والآلات والمعدات الكهربائية كان لها دور بارز في دفع النمو الصناعي خلال هذه الفترة.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمار الخاص في المجال الصناعي حافظ على نمو مضاعف، مع تحسن توقعات الشركات وأدائها المالي، إضافة إلى زيادة مستمرة في عدد المنشآت الصناعية فوق الحجم المحدد.
وأكدت قناة الصين المركزية، أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي ظل في منطقة التوسع لشهرين متتاليين، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع الصناعي في الاقتصاد الصيني.

القطاع الصناعي
قطاع الصناعة
الاقتصاد الصيني
الصين
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