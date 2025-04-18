«مصدر» توسع نطاق مشاريعها للطاقة الشمسية بالمنشآت التجارية

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في تطوير مشاريع ونظم الطاقة الشمسية بالمنشآت الصناعية والتجارية بالإمارات، فضلاً عن توسعها بالسوق السعودي.

وواصلت «إيميرج»، الشركة المشتركة بين «مصدر»، و«إي دي إف» خلال الأشهر الأخيرة، الكشف عن عدد جديد من الاتفاقيات مع عدة شركات ومؤسسات تجارية وصناعية في أبوظبي والشارقة والسعودية، لإنشاء نظم طاقة شمسية ضمن منشآتها الخاصة، سواء بتثبيتها على الأسطح أو على الأرض.

وعلى هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة يناير الماضي، وقّعت «إيميرج» مذكرة تفاهم مع «أدنوك للغاز الحامض» لاستكشاف فرص الاستفادة من الطاقة الشمسية في حقل شاه للغاز، كما وقعت اتفاقية مع «بايبتك»، الرائدة في ابتكارات حلول ثني الأنابيب الحارة، لتطوير نظام طاقة شمسية مثبّت على سطح منشآتها المتطورة في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد).

كما دشّنت «إيميرج» محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاواط ضمن منشأة تابعة لشركة «كوكا-كولا الأهلية للمشروبات» في العين. وضاعفت «إيميرج» العام الماضي القدرة التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية، التي تديرها ثلاث مرات لتصل إلى 30 ميجاواط، مقارنة بـ10 جيجاواط في العام السابق، ما يوفر كهرباء نظيفة لـ38 منشأة تجارية وصناعية وتعليمية وفندقية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ووقّعت «إيميرج» عقوداً لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 147 ميجاواط، مما يعكس نمواً كبيراً في مشاريع الشركة المخطّط لها، وإمكانية تحقيق عوائد إضافية بمجرد تشغيل هذه المشاريع.



أدنوك للتوزيع

وأعلنت أدنوك للتوزيع، يناير الماضي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الخدمة في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة، من خلال تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع شركة «إيميرج».

وقامت «إيميرج»، خلال المرحلة الأولى من المشروع، بتركيب الألواح الشمسية في محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع، والتي تسمح بتنفيذ تركيب الألواح الشمسية بها، والبالغ عددها 28 محطة في إمارة دبي. وبنهاية 2024، أسفر هذا التعاون المشترك عن توليد مايزيد على 6.300 ميجاواط/ساعة من الكهرباء، ستعمل أدنوك للتوزيع بالتعاون مع «إيميرج»، خلال المرحلة الثانية، على تزويد أكثر من 100 محطة خدمة في أبوظبي بالألواح الشمسية.



السوق السعودي

وأعلنت شركة التنمية الغذائية، الشهر الماضي، عن عقد شراكة جديدة مع شركة «إيميرج»، لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 3 ميجاوات في منشآت شركة «التنمية» في «حرض».

كما وقّعت شركة الأندلس العقارية اتفاقية مع «إيميرج»، تقوم بموجبها «إيميرج» بتطوير نُظم طاقة شمسية ضمن ثلاثة عقارات تجارية رئيسة لشركة الأندلس في مدينتي الرياض وجدة.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات، ستتولى شركة «إيميرج» مهام الهندسة والتصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة، لنظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مباني «حياة مول» في الرياض، و«الأندلس مول» وفندق «الأندلس مول» في جدة، بقدرة إجمالية تصل إلى 3.4 ميجاواط.



نفط الشارقة

وأعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، الذراع التنفيذية لصناعة النفط والغاز لمجلس النفط في الشارقة، وشركة «إيميرج» يوليو الماضي عن وضع حجر الأساس لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية في الشارقة.

وستقام المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 60 ميجاواط، وسيتم تثبيت الوحدات الشمسية على الأرض في مجمع الصجعة للغاز التابع لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك). ووقّعت قطارات الاتحاد، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع شركة «إيميرج» لتزويد محطة الغويفات للشحن بالطاقة الشمسية.

كما أعلنت «إيميرج» مؤخراً عن تشغيل مشروعين مهمين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة «ياس» يقعان ضمن حلبة مرسى ياس وياس باي ووترفرونت، وذلك بقدرة 1 ميجاواط.

وكانت «ميرال» قد قامت في 2023 بتدشين مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بقدرة 7 ميجاواط عند الذروة. وكانت «ميرال» و«إيميرج» تعاونتا في تركيب أنظمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» بقدرة تبلغ 8.4 ميجاواط.



منشآت صناعية وتعليمية

ووقّعت «إيميرج» مؤخراً اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 3 ميجاواط على أسطح منشآت «إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية».

ووقعت «إيميرج» سبتمبر الماضي اتفاقية مع مدرسة الجالية الأميركية بأبوظبي لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاواط عند الذروة، ويتضمن المشروع تركيب 1380 وحدة شمسية.



ألواح شمسية

وقّعت «إيميرج» مطلع عام 2023 اتفاقية مع «كوكا كولا الأهلية للمشروبات»، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاواط ضمن منشأتها للتعبئة في مدينة العين.

وخلال ديسمبر 2022، وقّعت «إيميرج» شراكة استراتيجية مع شركة «الظاهرة» الزراعية، وذلك بهدف تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مبنى شركة الظاهرة للصناعات الغذائية في (كيزاد). وسيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح مبنى مصنع الأرز، في شركة الظاهرة الواقع في «كيزاد»، حيث ستقوم «إيميرج» بتطوير مشروع متكامل بقدرة 1.2 ميجاواط في الذروة.

كما كشفت «إيميرج» خلال أكتوبر 2022، عن توقيع اتفاقية مع شركة «خزنة داتا سنتر»، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية مثبّتة على الأرض لتوفير الطاقة لمركز البيانات الجديد التابع لشركة «خزنة» ضمن مدينة مصدر.

وأنجزت «مصدر» عام 2021 مشروع تركيب ألواح للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 3 ميجاواط على مواقف السيارات بمطار زايد الدولي.