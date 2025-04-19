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اقتصاد

"الطاقة والبنية التحتية" تشارك في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية

"الطاقة والبنية التحتية" تشارك في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية
19 ابريل 2025 12:41

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2025، الذي يُقام في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل في مركز أدنيك أبوظبي بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات التنقل الكهربائي.


وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها جهود دولة الإمارات في دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية، لا سيما من خلال تأسيس شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، التي تُعد خطوة استراتيجية لتوفير بنية تحتية متطورة على مستوى الدولة، تواكب الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية، وتُسهّل على الأفراد والمجتمع التحول نحو وسائل تنقل منخفضة الانبعاثات.

وسيتم خلال المعرض عقد النسخة الثالثة من مجلس مصنعي السيارات الكهربائية، الذي تنظمه الوزارة سنوياً من أجل تعزيز التعاون مع صانعي السيارات الكهربائية من القطاع الخاص، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على وضع حلول مشتركة لها.

وتسلط الوزارة الضوء على مساهماتها في صياغة السياسات والمبادرات الوطنية، وتعزيز التكامل مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويواكب مستهدفات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعرض آخر التطورات والإنجازات التي حققتها الدولة نحو التحول إلى المركبات الكهربائية.

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وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز منظومة التنقل الكهربائي، من خلال تطوير بنية تحتية شاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تعزيز تعاونها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشاريع نوعية تشمل التوسع في محطات الشحن وتحديث الأطر التشريعية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في تقنيات النقل الذكي، موضحاً أن هذا التوجه يعكس التزام الوزارة برؤية "نحن الإمارات 2031" في إرساء بنية تحتية متكاملة ومستدامة، وتطوير قطاع النقل بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز جودة الحياة.

وأوضح أن المعرض يُعد منصة مثالية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات العالمية في مجال المركبات الكهربائية، كما يمثل فرصة إستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ ريادتها في تبني حلول التنقل المستدام والطاقة النظيفة على المستويين الإقليمي والعالمي.

المصدر: وام
وزارة الطاقة والبنية التحتية
المركبات الكهربائية
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