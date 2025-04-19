«موانئ دبي» تستحوذ على 26% من سوق شحن الحاويات في الهند

دبي (وام)

لعبت موانئ دبي العالمية دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية للنقل البحري والقدرات اللوجستية في الهند، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز المشغلين الدوليين في قطاع الموانئ بالهند، مستحوذة على ما يقارب 26% من سوق قطاع شحن الحاويات.

وبدأت رحلة موانئ دبي العالمية في الهند عام 1997 عندما أصبحت أول شريك موانئ في القطاع الخاص في البلاد بافتتاح محطة حاويات «نافا شيفا» في مومباي؛ إذ أسهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في معالجة اختناقات سلسلة التوريد وتحسين كفاءة التصدير في أحد أكثر ممرات التجارة ازدحاماً في الهند.

وفي 2005 وقعت موانئ دبي العالمية اتفاقية مع سلطة ميناء كوشين في ولاية كيرلا لتطوير محطة الحاويات الدولية في «فالاربادام» باستثمار بلغ نحو 243 مليون دولار، لتشكل المحطة البوابة المفضلة لسوق جنوب الهند؛ إذ عززت بشكل كبير قدرة الشحن في تلك المنطقة، والربط البحري للبلاد مع الشرق الأوسط والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

وشهد عام 2013 تعزيزاً للقدرات التشغيلية في مومباي، عبر توقيع عقد امتياز مع هيئة ميناء «جواهر لال نهرو» لتوسعة المحطة وتشغيل رصيف بطول 330 متراً، بطاقة إضافية تبلغ 800 ألف حاوية نمطية سنوياً، وباستثمار بلغ 200 مليون دولار، وتم الافتتاح في عام 2015.

واستحوذت موانئ دبي العالمية في عام 2018 على شركة خدمات لوجستية داخلية تعمل في نقل الحاويات والتخزين والتوزيع، كما وقعت في فبراير 2023 اتفاقية امتياز مع هيئة ميناء «ديندايال» في ولاية غوجارات لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة في «تونا-تيكرا»، بالقرب من ميناء كاندلا، باستثمار قدره 510 ملايين دولار.

وخلال فعاليات «قمة غوجارات العالمية» في يناير 2024، وقعت موانئ دبي العالمية خمس مذكرات تفاهم مع حكومة ولاية غوجارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.

وتشمل المبادرات إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ومحطات جديدة للحاويات، ومراكز لوجستية متقدمة في مدن رئيسية مثل موندرا، وبورت بلاف، وأحمد آباد.

وتشغل موانئ دبي العالمية حالياً خمس محطات للحاويات في الهند، اثنتين في مومباي، وواحدة في كل من موندرا وكوتشين وتشيناي، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين حاوية نمطية، ومع إضافة تونا تيكرا، سترتفع القدرة الإجمالية للمجموعة إلى 8.19 مليون حاوية نمطية.

وبالإضافة إلى عملياتها في الموانئ، تدير موانئ دبي العالمية 3 مناطق تخزين للتجارة الحرة، و5 ملايين قدم مربعة من مساحات التخزين، و5 محطات شحن حاويات، وشبكة لوجستية سريعة تمتلك خبرة متقدمة في مجال شحن البضائع، وتُعدّ واحدة من كبرى شركات شحن السكك الحديدية الخاصة في الهند؛ إذ تمتلك أكثر من 16 ألف حاوية، و7 محطات سكك حديدية داخلية في جميع أنحاء البلاد.

وتُشكّل هذه المرافق جزءاً من منظومة متكاملة تُقدّم حلولاً لوجستية سلسة، ما يُعزز القدرة التنافسية التجارية للشركات الهندية.

وأعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» خلال الشهر الجاري عن البدء في تشييد «بهارات مارت»، السوق العالمي الذي يربط أعمال الشركات بعضها ببعض، ويوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن الهند تمثل سوقاً استراتيجياً محورياً في خطط الشركة التوسعية على مستوى العالم، وأن استثماراتها هناك تعكس التزاماً طويل الأمد بالإسهام في تطوير قطاع النقل البحري واللوجستي.