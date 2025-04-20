الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

كيف أسهمت ألعاب الفيديو في ثورة ال AI؟

كيف أسهمت ألعاب الفيديو في ثورة ال AI؟
21 ابريل 2025 01:18

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«مدارس الحياة» في دبي تحصد 3 ميداليات فضية ببكين
خبراء يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في علاج الجلطات الدماغية

يسلط كتاب جديد، صدر قبل أسابيع، الضوء على مسيرة أحد ملوك صناعة الذكاء الاصطناعي الذي يغير الآن وجه الحياة بمبتكرات مذهلة تندمج بسلاسة في شتى القطاعات الحيوية.
الكتاب اسمه «الآلة المفكرة»، يحكي فيه الكاتب ستيفن ويت قصة صعود جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي، الذي تقوم شركته نيفيديا بصناعة رقائق دقيقة تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT. 
 تقول صحيفة نيويورك تايمز: إن نيفيديا تمثل قصة صعود استثنائية ضمن كبرى الشركات الفاعلة في سوق التكنولوجيا الجديدة.. فهي، على نجاحها الهائل، كثيرون لا يعرفونها بقدر معرفتهم لشركات بحجم «آبل وميتا وأمازون». فهذه الشركات لها منتجات يعرفها الجميع.. لكن «نيفيديا»، وحتى وقت قريب مضى، لم تكن لتعرف عنها الكثير، إذا لم تكن من المغرمين بألعاب الفيديو. 
في عام 1973، عندما كان في العاشرة من عمره، هاجر جنسن هوان المولود أصلاً في تايبيه عاصمة تايوان إلى الولايات المتحدة من تايلاند، واستقر في النهاية بولاية أوريغون. وقته كان موزعاً بالعدل تقريباً بين الواجبات المنزلية وورديات العمل في مطاعم دينيز، وخوض مباريات تنس الطاولة.
وبحلول أوائل التسعينيات، شارك هوانغ في تأسيس «نيفيديا»، التي تركز على ألعاب الفيديو للحواسيب الشخصية، كانت رقائقهم قوية بما يكفي لمعالجة الصور البصرية الغامرة التي كانت الألعاب الجديدة تخلقها، وعلى مدى 30 عاماً، شهدت الشركة صعوداً وهبوطاً، وكادت تواجه الإفلاس.
لقد سحب تحمل هوانغ للمخاطر شركته مرة تلو الأخرى إلى الإمام. 
 تقول «نيويورك تايمز»: إن هوانغ كان مشهوراً بأسلوب إدارته، تقنيته المميزة كانت الغضب والصراخ، مع كثير من اللطف.
كانت أذكى مخاطرة اتخذها هوانغ هي الاستماع إلى باحث من المستوى المتوسط اقترح عليه عام 2013 تقنية تُسمى «الشبكات العصبية»، وهي مجال هامشي كان يستكشفه عدد قليل من الباحثين الأكاديميين آنذاك. رأى هوانغ الإمكانيات، وقاد شركة Nvidia في مسار جعل رقائقها الأداة الرئيسية لثورة الذكاء الاصطناعي اليوم.
الخلاصة.. نجح هوانغ في بناء شركة مربحة للغاية بفضل ذكائه الخاص، وعمله الشاق، وقليل من الحظ.

ألعاب الفيديو
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا
الولايات المتحدة
تايلاند
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
توفير حلول ذكية ومستدامة تدعم توجهات المدينة الذكية (تصوير: أشرف العمرة)
علوم الدار
أبوظبي توسع خدمة المركبات ذاتية القيادة إلى «مطار زايد الدولي»
21 ابريل 2025
الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: إطلاق مبادرة «مسعف في كل بيت» ضمن عام المجتمع
علوم الدار
الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: إطلاق مبادرة «مسعف في كل بيت» ضمن عام المجتمع
21 ابريل 2025
انطلاق امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر» 21 أبريل
علوم الدار
انطلاق امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر» 21 أبريل
21 ابريل 2025
أحمد بن محمد في صورة جماعية مع المشاركين في «برنامج القيادات الإعلامية» وفي الصورة منى المري (وام)
علوم الدار
أحمد بن محمد: تجربة دبي جديرة بأن تُنقل للعالم برسالة إعلامية فعّالة
21 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©