%131 نمو عدد الشركات المسجلة في «راكز»

رأس الخيمة (وام)

حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» نمواً استثنائياً بنسبة 130.77 % بعدد الشركات المسجلة خلال 7 سنوات ما بين عامي 2017 و2024 والتي ارتفع عددها من 13.000 إلى 30.000 شركة.

ونجحت «الهيئة» خلال فترة وجيزة في التحول من منطقة حرة إقليمية إلى كيان اقتصادي ديناميكي يسهم بفعالية في تعزيز منظومة الاستثمار بالإمارة، عبر توفير بيئة أعمال مرنة ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي تدعم مجتمع أعمال متنوعاً ومتجدداً.

يؤكد هذا التوسع السريع فاعلية النهج الذي تتبعه «راكز» في تقديم خدمات مرنة وشاملة، وتكيفها السريع مع متطلبات السوق، بما في ذلك التوجه نحو التحول الرقمي، وتوفير حوافز نوعية للمستثمرين، ويعكس تنوع القطاعات الاقتصادية التي تحتضنها «راكز» بدءاً من التجارة والصناعة، وصولاً إلى التكنولوجيا والخدمات وغيرها، مما يرسخ مكانتها منصة متكاملة لنمو الأعمال في المنطقة.

واعتمدت «راكز» نهج «العميل أولاً»، إذ قامت بتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات شاملة من خلال مراكز النافذة الموحدة، والتي تشمل إجراءات ترخيص وتسجيل ميسرة، وإصدار تأشيرات إقامة بإشراف فريق من الخبراء، فضلاً عن توفير منصات رقمية متطورة، مثل بوابة «راكز» الإلكترونية.