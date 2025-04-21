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اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع تراجع الدولار

الذهب
21 ابريل 2025 08:21

لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3361.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش،.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3375.90 دولار.
وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولار.

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المصدر: وكالات
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