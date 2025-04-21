الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

المصرف المركزي
21 ابريل 2025 10:42

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.  

 

ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. 

 

أخبار ذات صلة
«زلزال» بطل سباق أبوظبي للمحامل الشراعية
95 درّاجاً في بطولة الطريق بالشارقة

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.

 

المصدر: وام
الإمارات
البنوك في الإمارات
المصرف المركزي الإماراتي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
الرياضة
بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
اليوم 13:30
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: التسامح والتعايش جزء أصيل من مسيرة الإمارات
اليوم 13:23
رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!
الرياضة
رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!
اليوم 13:14
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
الرياضة
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
اليوم 13:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©