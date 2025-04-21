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اقتصاد

«تنظيم الاتصالات» تنظم منتدى «تمكين المجتمعات الرقمية»

«تنظيم الاتصالات» تنظم منتدى «تمكين المجتمعات الرقمية»
21 ابريل 2025 18:20

 
دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) فعاليات منتدى تمكين المجتمعات الرقمية في إمارة دبي، تحت شعار «تسخير الذكاء الاصطناعي والابتكار من أجل مستقبل رقمي شامل».
وجمع المنتدى نخبة من أصحاب الرؤى وصناع السياسات والمبتكرين في منصة ديناميكية للتعاون وتبادل المعرفة حول مستقبل الابتكار الرقمي، حيث استعرضوا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أن يسهموا في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي استضافة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) للمنتدى وتنظيمها لمبادرات مهمة مثل هاكاثون الإمارات انطلاقاً من دورها الاستراتيجي في تمكين التحول الرقمي على مستوى الدولة، وتحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في إعداد حكومة رقمية رائدة نحو مستقبل مستدام.
وتعكس هذه المبادرات توجهات الهيئة الرامية إلى تعزيز الابتكار، وتمكين الأفراد والمجتمع، ودعم البنية التحتية الرقمية من خلال شراكات فعالة مع القطاعين العام والخاص، بما يضمن بناء مجتمع رقمي متّصل وآمن ومبتكر يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات للمستقبل.
وفي كلمته الافتتاحية، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا): يمثل هذا المنتدى محطة استراتيجية مهمة في رحلتنا نحو مستقبل مستدام تقوده المعرفة ويُغذّيه الابتكار، ومن خلال هذا التجمع، نُجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتمكين الإنسان هو السبيل لتحقيق التفوق الوطني والريادة العالمية، عبر حلول ذكية ترسّخ مبادئ الشمول الرقمي، وتُحدث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية. 
وأضاف المسمار: التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة، وهو جوهر تطلعاتنا نحو بناء اقتصاد رقمي متنوع، ومجتمعات مترابطة وآمنة، تُدار بذكاء، وتخدم الإنسان أولاً وأخيراً، وفي ظل التسارع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تأتي أهمية مثل هذا المنتدى ليكون منصة حيوية لتبادل الخبرات، وتشكيل الرؤى المستقبلية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق مستهدفاتنا الوطنية بحلول 2031.
 

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