24.6 مليار درهم توزيعات أرباح شركات «أدنوك» المدرجة في 2024



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركات مجموعة «أدنوك» المُدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن إجمالي توزيعات أرباح نقدية للمساهمين لعام 2024 بأكثر من 24.6 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، مما يجسد أداءها المالي القوي والتزامها المستمر بزيادة القيمة للمساهمين.

وخلال الاجتماعات التي عقدتها الجمعيات العمومية لشركات المجموعة الست المُدرجة، وافق المساهمون في كل شركة بالأغلبية على مقترح مجلس إدارتها بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين فيها.

وتتمثل أولوية الشركات المُدرجة التابعة لأدنوك في تحقيق عوائد قوية، وخلق وتعزيز القيمة لمساهميها، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجياتها لتعزيز الربحية والنمو المستدام.

ووافق مساهمو شركة «أدنوك للتوزيع» خلال اجتماع الجمعية العمومية في 25 مارس الماضي، على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار) عن النصف الثاني من عام 2024، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح النقدية السنوية إلى 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 17.6 مليار درهم)4.8 مليار دولار) على مُساهميها منذ الاكتتاب العام الأوَّلي عام 2017، وحقّقت لهم عائداً إجمالياً بنسبة 92% حتى نهاية عام 2024.

وافق مساهمو «أدنوك للغاز» على اقتراح الشركة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) للنصف الثاني من العام، وهو ما يرفع توزيعات الأرباح السنوية لعام 2024 إلى 12.5 مليار درهم (3.41 مليار دولار)، والتي تعد الأعلى في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبفضل توزيعات أرباحها ونتائجها المالية القوية في عام 2024، بما في ذلك تسجيل صافي دخل مُعدّل قياسي بلغ 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار).

ووافق مساهمو «أدنوك للحفر»، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، على توزيع أرباح سنوية مقترحة لعام 2024 بقيمة 2.9 مليار درهم (788 مليون دولار)، بما يتضمن توزيعات أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار) للنصف الثاني من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بالأداء المالي القوي للشركة.

وتستهدف الشركة في عام 2025 تعزيز قدرتها التشغيلية لتحقيق إيرادات تتراوح بين 16.9 و17.6 مليار درهم (4.6 و4.8 مليار دولار)، كما تخطط لتعزيز أسطولها ليشمل أكثر من 148 حفارة بحلول عام 2026، وإدماج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة.

ووافق مساهمو «أدنوك للإمداد والخدمات» على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 501 مليون درهم (136.5 مليون دولار)، ليتجاوز إجمالي توزيعات الأرباح لذلك العام مليار درهم (273 مليون دولار)، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، تماشياً مع سياسة الشركة المرحلية لتوزيعات الأرباح. وفي الفترة منذ الطرح العام الأوَّلي للشركة في عام 2023 حتى نهاية عام 2024، حققت «أدنوك للإمداد والخدمات» عائدات إجمالية للمساهمين بنسبة تزيد على 178% (بما في ذلك ارتفاع سعر السهم وتوزيعات الأرباح المدفوعة)، متجاوزةً بشكل كبير أداء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومعززةً ثقة المستثمرين في استراتيجيتها طويلة الأمد.

ووافق مساهمو «بروج» خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عُقد في 7 أبريل الجاري على توزيع أرباح نهائية للنصف الثاني من عام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن ذلك العام إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم، كما وافق المساهمون على إعادة شراء 2.5% من أسهم الشركة، وهو ما يؤكد الثقة في آفاق النمو المستقبلية وإمكانيات الارتفاع الكبيرة لسعر السهم التي تتجاوز السعر الحالي.

وخلال هذا الاجتماع، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «بروج»، أن «مجموعة بروج الدولية» ستساهم بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.

وتعتزم «بروج» رفع توزيعات أرباحها في عام 2025 لتصل إلى 16.2 فلس للسهم الواحد على الأقل، كما أعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، باعتبارهما المساهمين الرئيسين في «مجموعة بروج الدولية» من خلال الكيان الجديد، عن عزمهما تقديم توزيعات أرباح جذابة تتجاوز قيمتها 8 مليار درهم (2.2 مليار دولار) بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

ووافق مساهمو «فيرتيغلوب» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 459 مليون درهم (125 مليون دولار) ما يعادل 5.5 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2024، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية عام 2024 إلى أكثر من مليار درهم (275 مليون دولار) ما يعادل 12.2 فلس للسهم الواحد.



