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«مطارات دبي» تحصد جائزة التميّز التشغيلي من «إيربورت لابس»

«مطارات دبي» تحصد جائزة التميّز التشغيلي من «إيربورت لابس»
21 ابريل 2025 20:16

 
مدريد (الاتحاد)
حصدت مطارات دبي جائزة التميّز التشغيلي من «إيربورت لابس»، تقديراً لجهودها المبذولة في مجال الابتكار خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أثمرت عن تحقيق نقلة نوعية في العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.
جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمرPassenger Terminal Expo 2025، حيث تحتفي هذه الجائزة بالمكانة الريادية لمطارات دبي على صعيد الأداء التشغيلي والابتكار الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في مختلف عمليات مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، بما يرسي معايير عالمية جديدة للتميّز في قطاع المطارات.
ونجحت مطارات دبي في إعادة تعريف مفهوم الكفاءة والمرونة والخدمات المتمحورة حول المسافرين في قطاع الطيران الحديث من خلال تبني وتوسيع نطاق أنظمة سحابية تعمل في الوقت الفعلي، والتي جرى تطويرها بهدف تلبية المتطلبات التشغيلية الفريدة لمطارات دبي.
وتعكس الجائزة، التي جرى تقديمها بالتزامن مع احتفال «إيربورت لابس» بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، الالتزام الراسخ بمواصلة التطوير والعمليات التي تركز على المتطلبات المستقبلية للمطارات.

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