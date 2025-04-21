18 ألف مشارك بمعرض دبي الدولي للأخشاب

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الدورة الـ21 من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، والذي نظمته شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، واستقطب المعرض هذا العام 17,830 زائراً من 172 دولة.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار والمستثمرين وصناع القرار في القطاع، ما يعكس أهميته المتنامية ومكانته الريادية في دعم وتطوير صناعة الأخشاب إقليمياً ودولياً.

وأكد العديد من العارضين مشاركتهم في الدورة القادمة، والتي من المقرر تنظيمها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأخشاب والأثاث.

وتميّز المعرض بحضور 12 جناحاً دولياً تمثل دولاً مثل البرتغال، الجابون، الصين، الولايات المتحدة، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، ومصر. كما شارك في المعرض 784 عارضاً محلياً ودولياً يمثلون 56 دولة.

واستعرض المشاركون مجموعة واسعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج التي تمثل 1662 علامة تجارية، ما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في آلات النجارة، وساهم في ارتفاع حجم المبيعات خلال المعرض.