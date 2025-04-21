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«الاتحاد للطيران» تعزّز تواجدها في أفريقيا مع زيادة رحلاتها إلى نيروبي

«الاتحاد للطيران» تعزّز تواجدها في أفريقيا مع زيادة رحلاتها إلى نيروبي
22 ابريل 2025 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الاتحاد للطيران عن توسيع رحلاتها إلى نيروبي لتشمل 14 رحلة أسبوعية، بالإضافة إلى زيادة الرحلات إلى سيشل إلى ست رحلات أسبوعية، من خلال الشراكة مع طيران سيشل. كما نُطلق رحلات يومية على متن طائرة 787 إلى الدار البيضاء وجوهانسبرغ.
وتُوسّع الاتحاد للطيران من تواجدها في القارة الأفريقية بشكل كبير من خلال وجهات جديدة وزيادة عدد رحلاتها، لتعزيز التزامها بتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي في تلك المنطقة.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «لطالما أدركنا في الاتحاد للطيران أهمية ترسيخ حضورنا في أفريقيا، وعلى مدار العام الماضي، ركزنا على نهج شامل يُعزّز حضورنا من خلال توسيع أسطولنا وزيادة عدد رحلاتنا وإقامة شراكات أساسية».
وأضاف: إلى جانب طيران سيشل وعلاقتنا الرائدة مع الخطوط الجوية الإثيوبية، تُشكل هذه الشراكات الاستراتيجية أساساً راسخاً في سعينا لإضافة أربعة مسارات مباشرة جديدة إلى أفريقيا من أبوظبي هذا العام.

نيروبي
الاتحاد للطيران
طيران الاتحاد
طيران سيشل
الدار البيضاء
جوهانسبرغ
أفريقيا
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