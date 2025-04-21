«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون مع جورجيا

عجمان (الاتحاد)

بحثت غرفة عجمان مع وفد من غرفة الأعمال في دول آسيا والخليج - جورجيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لتنمية التبادل التجاري والاستثمارات في كافة القطاعات.

وأكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في الغرفة، حرصها على توسيع شبكة علاقاتها الخارجية، مشيداً بالفرص النوعية التي تشملها جورجيا، وقدم للوفد عرضاً حول المزايا التنافسية التي توفرها إمارة عجمان للمستثمرين، من حيث البنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتنوع القطاعات الاقتصادية.

وقال: إن غرفة عجمان تسعى إلى تنفيذ اجتماعات ولقاءات مشتركة مع مختلف الجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية، دعماً لتحقيق غايات الغرفة المتوائمة مع رؤية عجمان 2030، بهدف الترويج لفرص الاستثمار في الإمارة، والمساهمة في تنمية حجم التجارة البينية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، بما يضمن استقطاب المزيد من المشاريع النوعية للإمارة.

ومن جهته، قدم أعضاء الوفد الجورجي، نبذة عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها غرفة الأعمال في دول آسيا والخليج - جورجيا، وأبرز فرص الاستثمار المتاحة في جورجيا، خاصة في قطاعات الزراعة، والسياحة، والصناعة، مؤكدين على اهتمامهم بتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في عجمان، وتبادل الزيارات وتنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة.