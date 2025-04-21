«غرفة دبي» تستعرض مستهدفات (D33) أمام مجالس الأعمال

دبي (الاتحاد)

نظَّمت غرف تجارة دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جلسة حوارية خاصة، مؤخراً، لاستعراض مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي.

وتضمنت الجلسة عرضاً تفصيلياً من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حول مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الأجندة في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دبي، وسبل توسيع دور واستفادة القطاع الخاص في هذا الإطار.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: تشكل أجندة دبي الاقتصادية (D33) خريطة طريق متكاملة للنمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.