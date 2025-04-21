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اقتصاد

دبي تستقبل قادة الطاقة في «جوتيك 2025»

أحمد بن سعيد خلال جولته بالمعرض (من المصدر)
22 ابريل 2025 01:46

دبي (الاتحاد)

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، يرافقه معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، أمس، فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «2025 جوتيك» الذي يقام تحت رعاية وحضور سموه، في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة دولية رفيعة من قادة قطاع الطاقة والخبراء والمبتكرين، تحت شعار: «تمكين مستقبل الطاقة عبر التحول الرقمي والابتكار والاستدامة».
 ويُعد جوتيك من أبرز المؤتمرات التخصصية في قطاع النفط والغاز، إذ يُنظم بالشراكة بين جمعية مهندسي البترول (SPE) وشركة دراجون أويل.
وشهد حفل الافتتاح حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة، وسفراء وقناصل الدول التي تعمل فيها شركة دراجون أويل، من بينهم أحمد الحاي الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، إلى جانب وفود حكومية رفيعة، وممثلي الشركات المشاركة والرعاة.
 وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»: يترجم مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك» رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في اكتشاف أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة وتبادل أفضل الممارسات والتجارب لرسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز.

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