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اقتصاد

تباين مؤشرات الأسواق الآسيوية

تباين مؤشرات الأسواق الآسيوية
22 ابريل 2025 01:46

طوكيو (أ ب) 

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تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، أمس الاثنين، بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح، فيما لا تزال بعض الأسواق مغلقة. 
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع استعداد شركات التكنولوجيا الأميركية للإفصاح عن أرباحها، وذلك في أعقاب موجة الاضطرابات الأخيرة في الأسواق جراء الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت تقارير غير مؤكدة أن الصين أوقفت وارداتها من بعض المنتجات الزراعية الأميركية والغاز الطبيعي المسال لتفادي دفع الرسوم الجمركية الباهظة رداً على رسوم ترامب الجمركية التي وصلت إلى %145 على واردات المنتجات الصينية. ولا تزال الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصدراً لشكوك عميقة. ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية الحادة التي يعتمدها ترامب إلى حدوث ركود اقتصادي إذا تم تنفيذها بالكامل واستمرارها لفترة طويلة. 
وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة %1 في ظل غياب أي مؤشرات على إحراز تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق تجاري مع ترامب. وتواجه شركات صناعة السيارات اليابانية، بشكل خاص، رسوماً جمركية بنسبة %25 على صادراتها من السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة. 
وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة %0.3، فيما استقر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية دون تغيير تقريباً عند 2484.23 نقطة. 
وهبط مؤشر تايكس التايواني بنسبة %1.2 وأغلقت الأسواق في هونج كونج وأستراليا.

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