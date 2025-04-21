«ستاندرد آند بورز جلوبال»: النمو الاقتصادي في الإمارات يدعم التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يواصل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، دعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2025، حسب توقعات وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبال»، مؤكدة أن أداء الاقتصاد غير النفطي، في دولة الإمارات إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، سيدعم متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025.

ووفقاً لتقرير «التمويل الإسلامي 2025-2026: نموٌّ قوي في ظلّ التحديات القادمة»، الصادر عن الوكالة، أمس، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات المصرفية وقطاع الصكوك، أدى إلى نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 10.6% في عام 2024، مع تجاوز إجمالي الصكوك القائمة تريليون دولار لأول مرة.

وتوقّع التقرير أن تصل إصدارات السندات المستدامة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار في عام 2025، معرباً عن اعتقاد الوكالة بأن هذه الإصدارات قد تدفع النمو المستقبلي، على الرغم من أن الأداء قصير الأجل قد يكون أقل من التوقعات الأولية.

ورجّح التقرير أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 190 و200 مليار دولار بحلول عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار، مبيناً أنه في عام 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك قليلاً من 197.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 193.4 مليار دولار في عام 2023، ومع ذلك، كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار، كما في 31 ديسمبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة عدّلت مؤخراً توقعاتها لسعر النفط إلى 65 دولاراً للبرميل للفترة المتبقية من العام الحالي، و70 دولاراً للبرميل اعتباراً من عام 2026، مرجحاً أن يستمر ذلك الأمر في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية، وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، وسيحافظ التمويل الإسلامي على جاذبيته الأساسية، ونتيجةً لذلك من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2025.

وقال تقرير: «ستاندرد آند بورز جلوبال»، إن نمو الأصول المصرفية الإسلامية، ساهم بنسبة 60% من نمو القطاع في عام 2024، مقابل 54% في عام 2023.

وذكر أن دول الخليج ساهمت بنحو 81% من هذا النمو، فيما ساهمت دولة الإمارات أيضاً في هذا النمو، بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.

قطاع التكافل

كشف التقرير أنه من المتوقع استمرار نمو قاعدة الأصول في قطاعي التكافل والصناديق الاستثمارية.

وتوقع أن ينمو قطاع التكافل سنوياً بنسبة تتراوح بين %10 و%15، بدعم من النمو المستمر للأعمال واتساع انتشار التأمين، منوهاً بأن عوائد الاستثمار قد تكون متقلبة في عام 2025، لكن لا نزال نتوقع بعض النمو في قطاع الصناديق الاستثمارية نظراً لهيمنة أسواق النقد وصناديق الصكوك، تليها صناديق الأسهم.

ورجّح التقرير أن يشهد القطاع نمواً يتراوح بين %9 و%10 في عام 2025، وسيعتمد أداؤه في عام 2026 على ما إذا كان المعيار الشرعي رقم 62 سيُعتمد أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيعتمد على تأثيره على حجم إصدارات الصكوك.