الذهب يواصل الارتفاع القياسي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف ناجمة عن انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 3472.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0247 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3473.03 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 3482.40 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964.78 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 939.50 دولار.