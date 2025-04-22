الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أرباح الإمارات الإسلامي الربعية تتخطى مليار درهم للمرة الأولى

أرباح الإمارات الإسلامي الربعية تتخطى مليار درهم للمرة الأولى
22 ابريل 2025 11:58

أعلن "الإمارات الإسلامي"، عن تحقيق صافي ربح ربع سنوي قياسي بتجاوز 1 مليار درهم للمرة الأولى في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

أخبار ذات صلة
مصرف الإمارات الإسلامي يساهم بـ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الأب"

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول، كما أظهرت الأرباح التشغيلية تحسّناً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ هامش صافي الربح معدلاً جيداً للغاية عند نسبة 3.85%.وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليبلغ 123 مليار درهم خلال الربع الأول، ونمت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين 8% إلى 83 مليار درهم.

المصدر: وام
الإمارات الإسلامي
مصرف الإمارات الإسلامي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
نادال: لا أشتاق إلى التنس!
الرياضة
نادال: لا أشتاق إلى التنس!
اليوم 15:31
شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً
اليوم 15:06
من لابا إلى القطيطي.. 13 لاعباً من العين في صدارة الهدافين
الرياضة
من لابا إلى القطيطي.. 13 لاعباً من العين في صدارة الهدافين
اليوم 15:00
"المعاشات"
علوم الدار
"المعاشات" تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©