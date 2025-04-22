أرباح الإمارات الإسلامي الربعية تتخطى مليار درهم للمرة الأولى

أعلن "الإمارات الإسلامي"، عن تحقيق صافي ربح ربع سنوي قياسي بتجاوز 1 مليار درهم للمرة الأولى في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول، كما أظهرت الأرباح التشغيلية تحسّناً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.



وبلغ هامش صافي الربح معدلاً جيداً للغاية عند نسبة 3.85%.وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليبلغ 123 مليار درهم خلال الربع الأول، ونمت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين 8% إلى 83 مليار درهم.