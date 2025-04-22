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اقتصاد

"هسبي" تطلق أول روبوت دردشة مختص بالتمويل العقاري

تعبيرية
22 ابريل 2025 16:51

 أطلقت منصة "هسبي"، المتخصصة في مجال تكنولوجيا تملّك العقارات السكنية في دولة الإمارات ومقرها الرئيسي دبي، أول روبوت دردشة مختص بالتمويل العقاري ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل عبر تطبيق "واتساب" في المنطقة ، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".

ويتميز الروبوت الجديد بقدرته على تسريع عمليات تملك العقارات السكنية وشراء المنازل بأفضل التكاليف، كما توفر المنصة مميزات إجراء مقارنات فورية للقروض العقارية من شبكة واسعة من البنوك العاملة في دولة الإمارات ، والحصول على تقييم شخصي لأهلية الحصول على التمويل العقاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية سريعة ومدروسة.

وأكد جاد أنطون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"هسبي"، أن المنصة تسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة تملك العقارات السكنية وشراء المنازل، وتبسيط كل خطوة يخطوها العملاء من خلال التكنولوجيا والابتكار، مؤكداً أن روبوت الدردشة الذكي الذي أطلقته "هسبي" صُمم خصيصاً لتعزيز تجربة شراء المنازل عبر تزويد العملاء بالمعلومات اللازمة لاتخاذ أفضل القرارات المبنية على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنطون أن إطلاق روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتجاوز كونه إنجازاً تكنولوجياً ليشكل خطوة نحو تجربة رقمية سلسة في المجال العقاري، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وخطاها الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار، لافتًا إلى أن قطاع العقارات في الدولة يشهد إقبالاً واسعاً ومتزايدًا، ما يحفز جهودنا المستمرة لتعزيز مستقبل التمويل العقاري من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتطوير مختلف المجالات.
وتطور منصة "هسبي" اثنين من أهم القطاعات الاقتصادية، وهما قطاعي العقارات والتمويل في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو سوق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات من حوالي 3.47 مليار دولار في عامي 2023-2024 إلى 46.33 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن تسهم بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تشهد فيه سوق العقارات في دولة الإمارات توسعاً ملحوظاً، بعد تحقيق مستويات قياسية في عام 2024، حيث تجاوز إجمالي قيمة معاملات مبيعات المنازل 243 مليار دولار، فيما نمت القروض العقارية إلى أكثر من 62 مليار دولار.

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