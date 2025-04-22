«أبوظبي التجاري» يحصد تصنيف أقوى علامة تجارية مصرفية بالإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

سجّل بنك أبوظبي التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة علامته التجارية، التي بلغت 12.3 مليار درهم، محققاً زيادةً بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «براند فاينانس» لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم.

ونتيجة لهذا النمو، تقدم البنك سبع درجات ضمن هذا التصنيف، ليحتل المرتبة 102، ويُعد مؤشر قوة العلامة التجارية للبنك من العوامل الأساسية، التي أسهمت في هذا النمو، وهو مؤشر يقيّم مستوى الاستثمار في العلامة التجارية، ودرجة رضا الأطراف المعني،ة ومستوى أداء الأعمال، وقد ارتفع هذا المؤشر ليصل إلى 81.5% بدرجة AAA-، ليحصد البنك التصنيف الأعلى من حيث قوة العلامة التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفوق بنك أبوظبي التجاري على معدل نمو قيمة العلامات التجارية المصرفية بدولة الإمارات، والذي بلغ 16%، كما تجاوز معدل النمو العالمي البالغ 14% معززاً بذلك مكانته ضمن أبرز العلامات التجارية المصرفية في المنطقة.

وسلّط تقرير «براند فاينانس» الضوء على دور الرؤساء التنفيذيين وإسهاماتهم في حماية وتعزيز قيمة العلامات التجارية، وجاء علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري في المركز الأول على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، بينما شغل المرتبة الثانية عشرة عالمياً في القطاع المصرفي ضمن مؤشر «حماية العلامة التجارية.

وبهذه المناسبة، قال سافيو دي سوزا، مدير تنفيذي في براند فاينانس: «يعكس هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة العلامة التجارية وحصول البنك على التصنيف الأعلى في قوة العلامة التجارية في دولة الإمارات، نجاحه في تبنّي وتنفيذ استراتيجية راسخة ترتكز على الابتكار والتميّز في تجربة العملاء، مما عزّز من مكانته في بيئة مصرفية تتسم بدرجة عالية من التنافسية».