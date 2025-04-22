«عمومية» اتحاد مصارف الإمارات تقر استراتيجية 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعها السنوي الأهداف والخطط الاستراتيجية للاتحاد لعام 2025، والتي تركز على مواصلة تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية ضمن المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، صادق الأعضاء على المحضر السابق للجمعية العمومية الذي عقد في 29 أبريل 2024، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2024، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وشددت الجمعية العمومية على أهمية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وأشاد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين لعام 2024 بنسبة بلغت 152.9%.